Jong Cambuur heeft maandagavond de uitwedstrijd tegen de beloften van ADO Den Haag met 3-0 gewonnen. Rutger Etten scoorde voor de rust het eerste doelpunt voor de Leeuwarders. In de tweede helft wist Xander Houtkoop twee keer het net te vinden. Jong ADO had in de tweede helft maar tien spelers op het veld, Trevor David kreeg vlak voor rust een rode kaart.