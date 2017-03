Een 51-jarige drankrijder uit Harlingen is in de nacht van maandag op dinsdag in Leeuwarden aangehouden. De politie zag de man op de Harlingerstraatweg slingerend rijden en zette de auto aan de kant. Uit een blaastest bleek dat de man met drank op achter het stuur zat. Hij kreeg een rijverbod en moet zich melden voor een cursus bij het CBR.