Motie over aanbesteding schaapherder Leeuwarden verworpen

De aanbesteding van de gemeente Leeuwarden voor een nieuwe schaapherder hoeft niet over gedaan te worden. D66 en de FNP in de gemeente dienden maandag op de raadsvergadering een motie in, omdat ze vinden dat het college van b. en w. niet menselijk genoeg gehandeld heeft bij de aanbesteding. De motie kon niet op steun rekenen van de andere partijen. Die stemden allemaal tegen de motie. Het betekent voor schaapherder Sam Westra van Leeuwarden dat de kans niet groot is dat hij nog aan het werk kan blijven in het Groene Stergebied.