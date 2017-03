Leeuwarden blijft bij standpunt Caparisdossier

Ekhart weet niet of het nog wel goed komt tussen de acht gemeenten die meedoen in Caparis. Afgelopen week ontstond er verdeeldheid tussen die gemeenten. "Ik ben niet optimistisch dat we eruit komen met de gemeenten", zei Ekhart maandag bij de raadsvergadering van Leeuwarden. Hij had de commotie niet verwacht.

Sommige partijen waren niet te spreken over de communicatie van wethouder Ekhart. Ook zijn eigen partij PvdA vond het 'triest' dat ze het nieuws over Caparis uit de krant moesten vernemen. De oppositie was er ook niet blij mee. "De wethouder moet een grote spiegel kopen en daar in kijken", zei raadslid Harry Bevers van de VVD. Wethouder Ekhart gaf toe dat de communicatie beter had gekund.