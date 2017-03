In een appartementencomplex aan de Hans Jochemstraat in Nes op Ameland is vannacht brand geweest. De brand ontstond bij het dak. Buren ontdekten de brand en waarschuwden de brandweer. Die had het vuur snel onder controle. Alleen de eigenaren waren in het gebouw aanwezig. Er raakte niemand gewond. Het dak heeft veel schade opgelopen, maar het gebouw staat nog.