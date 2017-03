Man uit Zeist veroordeeld voor auto-inbraken in Bolsward

Fietsje

Bij een van de auto-inbraken had een buurman alarm geslagen. De man zag dat er een vouwfietsje naast de auto stond. In diezelfde nacht werd de verdachte aangehouden. Hij zat in zijn auto op een parkeerplek van sporthal Middelzee aan de Blink, vlakbij de wijk waar de inbraken waren. Er lag een vouwfiets in de kofferbak. De banden van die fiets waren nat en er zat modder op. In zijn auto had hij inbrekersgereedschap en wanten liggen. De buit werd de volgende dag gevonden. Het gestolen waar, twee navigatiesystemen, gereedschap en een landmeter lagen onder in een kar op dezelfde parkeerplek bij de sporthal.

Funda

De man wist van niets. Hij had wel een laptop bij zich. In de geschiedenis vond de politie dat hij op Funda gezocht had naar huizen in Bolsward. Ook had hij gegoogled op het woord 'landmeter'. Toevallig een van de voorwerpen die waren gestolen.

De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van zes maanden, plus drie maanden voorwaardelijk. De rechter hield er rekening mee dat de verdachte na een mindere periode in zijn leven zich nu weer gebeterd had. Hij heeft weer werk en gaat binnenkort in behandeling. De man werd tot 200 uren werkstraf en drie maanden voorwaardelijke celstraf veroordeeld.