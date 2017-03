Man uit Feanwâldsterwâl heeft pistool in huis: werkstraf

Een 59-jarige inwoner van Feanwâldsterwâl is veroordeeld tot 120 uren werkstraf en drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. De politie vond in juli vorig jaar bij hem thuis twee wapens. Eentje was nep: een aansteker in de vorm van een Baretta. Het andere wapen was echt. In een lege videodoos bewaarde de man een semi-automatische pistool met munitie. De man zei dat hij het echte pistool van een oude vriend had gekregen.