Schildpadden-opvang in eerdere supermarkt in Harkema

In het leegstaande gebouw in Harkema waar eerder de supermarkt Poiesz in zat, komt een schildpaddenopvang. Daar moeten meer dan vijfhonderd waterschildpadden terecht kunnen.

De nieuwe opvang wordt de tweede locatie van de Stichting Schildpaddenopvang Nederland. Die stichting heeft al een ander gebouw in Harkema, maar die is te klein. De stichting vangt ieder jaar meer dan tweehonderd schildpadden op. De verwachting is dat dat aantal verder zal groeien.