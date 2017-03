Burgumer zet zaag in schutting van de buren

Een 46-jarige Burgumer moest maandag voorkomen omdat hij de zaag in de schutting van de buren had gezet. De man was boos op de nieuwe buren toen ze een heg wilden weghalen en daar een schutting voor in de plaats zetten. Zij waren op een avond bij hem en zijn ouders aan de deur geweest om te vragen of het wel kon, en zijn de volgende dag meteen aan de slag gegaan. De Burgumer was boos omdat hij geen bedenktijd kreeg en kwam met de zaag op de proppen. 'Uit protest, om de zaak aan te wakkeren', zo zegt de man.