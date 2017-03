De politie heeft maandag in drie uren tijd 124 automobilisten op de bon geslingerd voor te hard rijden in Dokkum. De controle vond plaats op de Hantumerweg. Aan die weg staan scholen en er mag niet harder worden gereden dan 30 km per uur.

De politie controleerde bij elkaar 621 auto's. Daarvan reden 124 te snel. De snelst automobilist had 67 op de teller staan. De controle duurde maandagmiddag van kwart voor een tot kwart voor vier.