Engelse menukaarten maken voor Culturele Hoofdstad 2018

Een vegetariër die vis wordt aangeraden, of iemand die om lactose-vrij eten vraagt en een nagerecht van zuivel krijgt geserveerd. Dat zijn een paar van de missers in de Friese horeca. Ze kwamen maandag naar voren op een congres over gastvrijheid in de trend van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.

Medewerkers van de hotelschool van Stenden hebben restaurants bezocht zonder te zeggen waar ze van waren. Zij verzamelden negatieve, maar ook positieve ervaringen.