Passie van Willem Winters resulteert in bomenboek

Leeuwarder Willem Winters heeft een speciaal fotoboek gemaakt over allemaal bomen. Winters heeft daarbij hulp gekregen van Michelle Mulder en Johan van Akan. Er zitten in totaal 45 verschillende foto's van bomen in het 'Boomboek', zoals het zal gaan heten. In eerste instantie zijn er 200 boeken gedrukt. Er is geen speciale reden waarom Winters de boeken maakt: "Het heeft geen specifiek doel. Het zijn gewoon mooie plaatjes en mooie bomen. Dat is voor mij genoeg", zo zegt Winters.