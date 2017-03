Waarschuwing voor tirannieke elementen in rechtspopulisme

Oud-politicus en politicoloog Sytze Faber waarschuwt voor de gevaren van het rechtspopulisme. Er zitten tirannieke elementen in. Dat zien we bij Wilders en in het buitenland bij Trump en Erdogan. Faber deed zijn uitspraken maandag in Fryslân Hjoed op Omrop Fryslân Televisie.