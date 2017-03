Bungalowpark Pharshoeke neemt afscheid van Irish Travellers

De mobiele groep 'Irish Travellers' die op een bungalowpark in Heeg zat, is door de exploitant van een terrein afgestuurd. Het gaat om een groep Engelstalige mannen, die langs de deuren gaan een aanbieden klusjes te doen. Daar vragen ze soms hoge bedragen voor, ze leveren dan slechte kwaliteit of zijn agressief. De exploitant van het bungalowpark heeft niet veel overlast gehad van de Ieren, maar hij is blij dat hij nu zijn park 'weer terug heeft'. Hij had het gevoel dat de groep van tien mannen 'het park overnam'.