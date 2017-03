KabelNoord: "Digitalisering onderwijs in regeerakkoord"

Een grote groep bedrijven in Nederland, waaronder KabelNoord uit Dokkum, roept lijsttrekkers van de landelijke partijen op om de digitalisering in het onderwijs op te nemen in het nieuwe regeerakkoord. Die oproep doen zij in De Telegraaf en Het Financieele Dagblad. De bedrijven vinden dat kinderen en jongeren op school veel meer digitale vaardigheden moeten leren, zoals het programmeren van computerprogramma's. Daardoor maken ze meer kans op een baan, als ze over een jaar of tien de arbeidsmarkt op gaan.