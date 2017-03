Werkstraf voor stapper die zich misdroeg in de bus

De rechter heeft een inwoner van Oosterwolde een werkstraf van 24 uur opgelegd, omdat hij zich na een avondje stappen had misdragen in de bus. De man was samen met een aantal vrienden in Assen opgestapt. Hij was dronken, gooide met spullen van z'n vrienden en dreigde de ramen van de bus te vernielen. Hij viel ook de chauffeur lastig tijdens de rit. Na enkele waarschuwingen, belde de chauffeur de politie.