VerhalenArk na vier jaar weer in Fryslân

De VerhalenArk is voor het eerst in vier jaar weer in Fryslân. De Ark is een drijvend bijbels museum. De eigenaar heeft er de laatste zeven jaar mee door Europa gevaren, om mensen in contact te brengen met verhalen uit de bijbel. De Ark kreeg wereldwijd veel bekendheid, nadat het schip in botsing was gekomen met een schip van de Noorse kustwacht. Volgens de eigenaar was dat een teken om maar weer eens thuis te kijken. De Ark ligt momenteel in Harlingen. Volgende week maandag vaart de ark naar Leeuwarden.