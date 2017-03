SP wil dat afvalovens foutmarges naar boven bijstellen

Ofvalovens zoals de REC in Harlingen moeten hun methodes van meten wijzigen. Dat vindt de SP in de Tweede Kamer. Op de meetmethoden is een foutmarge van toepassing. De ovens stellen die marge naar beneden bij. Dat is in hun voordeel, aldus de SP, want daarmee blijven ze vaker binnen de normen.

De SP stelt voor om de foutmarges voortaan niet naar beneden, maar naar boven toe bij te stellen, ook met het oog op mogelijke gezondheidsrisico's.