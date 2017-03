AFUK-directeur Koen Eekma legt in 2018 het werk neer

In het najaar start de zoektocht naar een opvolger. "Dit jaar moet er nog veel werk worden gedaan door de Afûk, onder andere met de organisatie van het Talenpaviljoen en de Talentuin in de Prinsentuin in Leeuwarden en de Taalcaravan in de provincie. Ik wil er als mede-initiatiefnemer van Lân fan Taal nog graag mijn steentje aan bijdragen, maar na april volgend jaar wil ik mij onderdompelen in de festiviteiten van KH2018", zo zegt Eekma.