Politie pakt Leeuwarder op na geluidsoverlast

De politie is maandagmorgen vroeg in actie gekomen voor een melding van geluidsoverlast. Dat was in de Corellistraat. De politie was die nacht al eerder bij de man geweest voor geluidsoverlast. De verdachte, een man van 29 jaar, is een bekende bij de politie. Daarom werd fors extra politie en honden ingezet toen ze de man om ongeveer half drie hebben aangehouden. Een versterker is door de politie in beslag genomen, de man is meegenomen naar het politiebureau. Hij heeft een proces-verbaal gekregen.