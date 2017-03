Bedrijf looft tipgeld uit na vandalisme

Het bedrijf Ippel Dredging uit Koudum zoekt de dader van het vernielen van buizen in Hindeloopen. Met de buizen wordt bagger afgevoerd. Vorige week zijn met een boormachine gaten geboord in een deel van de buizen. Die zijn daadoor niet meer bruikbaar en moeten worden vervangen. Mede omdat het werk daardoor stil kwam te liggen, zat het bedrijf met een schadepost van enkele duizenden euro's. Om de dader te vinden, is er een beloning van 2.000 euro beschikbaar gesteld. Die heeft nog geen gouden tip opgeleverd.