Politie deelt boetes uit in Burgum

In Burgum en omgeving heeft het verkeersteam van de politie zondag dertien mensen aangehouden of beboet. Het gaat met name om jongeren die voor overlast zorgen. Twee bestuurders reden zo gevaarlijk dat ze een cursus moeten volgen. Het gaat om een 20-jarige chauffeur uit Tytsjerksteradiel en een 23-jarige uit Achtkarspelen die beiden met gevaarlijk hoge snelheid door het dorp reden. De boetes werden uitgedeeld voor te hard rijden, te veel lawaai maken of te donkere folie op de ramen.