Rutger Hauer gevraagd als regisseur "Rotterdam, I love you"

Acteur Rutger Hauer uit Beetsterzwaag is toegevoegd aan het team van elf regisseurs dat met de internationale film ''Rotterdam, I love you'' een ode maakt aan de havenstad. Naast Hauer doen ook regisseurs Martin Koolhoven en Joost van Ginkel mee. ''Rotterdam, I love you'' is deel van de Cities of love-filmserie. Eerder kwamen Parijs en New York aan bod. De elf regisseurs gaan met behulp van internationale acteurs hun verhaal over Rotterdam vertellen. De film wordt komende zomer opgenomen en komt in 2018 in de bioscoop.