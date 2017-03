"De Fryske taal verandert sneller dan de Nederlandse"

"Bij het omdraaien van de tijdwoorden in het Frysk horen mensen vaak wel dat het fout is en gaat er een soort 'error-knop' aan, maar bij de vervoeging valt dat al minder op", zegt Anne Merkuur. Zij onderzoekt taal en taalveranderingen in het Frysk en doet dat in het kader van een promotie-onderzoek bij de Fryske Akademy in Leeuwarden. "Vooral in de tijdwoorden verandert er veel."