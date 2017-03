FNP heeft zorgen over onderhoud 'poepekrús' in Kootstertille

De FNP-fractie in Achtkarspelen is boos over de staat van onderhoud van het 'poepekrús' aan de Harstewei onder De Kooten. Op deze plek werd vroeger een Duitse arbeider vermoord. Het poepekrús is als een aandenken in de zwarte grond uitgegraven. Later is er een grote steen bij geplaatst. Het onderhouden van het kruis is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Maar zoals het er hedendaags bij ligt is volgens de FNP 'beschamend'. Het moet daarom van de fractie op korte termijn worden gerepareerd.