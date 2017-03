Ankie Ytsma sluit mooi schaatsseizoen af

Marathonschaatsster Ankie Ytsma (31) uit Leeuwarden heeft een geweldig seizoen achter de rug. Van de vier wedstrijden op natuurijs reed ze er drie op het podium. Uiteindelijk werd ze derde in het natuurijsklassement. Afgelopen zaterdag in Amsterdam ging het minder bij de laatste wedstrijd op kunstijs van het seizoen, de KPN Marathon Cup. Met haar team Cenned probeerde ze de jongste van het team, Laura van Ramshorst, op het podium te rijden. Maar vlak voor de laatste ronde werd Ankie onderuit gehaald in de bocht. Irene Schouten won de race.