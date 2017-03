Leerlingen leren over water in 'Water Battle'

Zeven Leeuwarder scholen doen mee aan de 'Water Battle'. De 400 leerlingen leren in deze wedstrijd alles over water met als doel om er beter mee om te gaan. Ook ouders worden erbij betrokken. De kinderen spelen een game en kunnen onder andere punten krijgen door vragen te beantwoorden. Met een app leren ouders hoe ze het gebruik van water beter over de dag kunnen spreiden. In huisw wordt een watermeter geïnstalleerd. De zuinigste klas wint een reis naar Nemo in Amsterdam.