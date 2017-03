De stem van Jappie: "Meer respect voor gezagsdragers"

Jappie Zeinstra (56) is ondernemer in Blauwhuis. "Ik maak me zorgen over de toenemende brutaliteit, mensen die met een grote mond tegen de politie staan, dan denk ik, dit gaat de verkeerde kant op. De jeugd neemt zoiets over. Als je Wilders hoort praten, zulk plat praat, denk ik dat hoort niet. Die man heeft een voorbeeldfunctie. Hem moet wat fatsoen worden bijgeleerd. Hij kan soms wel gelijk hebben, maar moet het anders zeggen. Ik ben het met hem eens dat criminele Marokkanen weg moeten, maar je kuht niet iedereen over een kam scheren."