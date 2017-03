Teake Kooistra is wereldkampioen Fries dammen

Teake Kooistra is zondag wereldkampioen FRYSK! geworden. In Franeker was het wereldkampioenschap Fries dammen van 3 tot en met 5 maart. Bij de finale kwam alles binnen twee ronden op scherp te staan. De favorieten Jelle Wiersma (titelhouder), Foeke Tiemensma en Teake Kooistra moesten alle drie wat laten gaan. Daarmee nam Hein de Vries de leiding tot en met de laatste ronde. Maar Kooistra vocht zich terug naar de tweede plek. In de laatste ronde ontmoetten Kooistra en De Vries elkaar waarbij Kooistra dus won.