KNRM: "Zwemmers vaak niet bewust van gevaren van de zee"

Toeristen op de Waddeneilanden die het water in duiken, kennen de gevaren van de zee vaak niet. Dat is de indruk van de KNRM, de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Vooral de levensgevaarlijke muistroom die de zwemmer de zee in trekt, overvalt veel mensen. Daarom zullen ook dit jaar in de zomermaanden weer 80 lifeguards actief zijn op de stranden van de Friese Waddeneilanden. Ze zijn er niet alleen om levens te redden maar vooral om te waarschuwen.