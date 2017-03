Jackelien uit Menaldum derde bij verkiezing Miss Boerin 2017

De 21-jarige Jackelien Visser uit Menaldum is zaterdagavond derde geworden bij de verkiezing van Miss Boerin 2017. In het Overijsselse Bathmen ging ze de strijd aan met acht boerinnen en boerendochters. De verkiezing werd gewonnen door boerin Elles Maessen uit Limburg. De andere twee Friezinnen die meededen, Ineke Hoekstra (21) uit Oudebildtzijl en Rixt de jong (19) uit Oosterbierrum, vielen niet in de prijzen.