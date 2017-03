UPDATE: Vogel vernielt spelersbus SC Heerenveen in Groningen

De spelersbus van SC Heerenveen is zondagmiddag vernield, toen hij door Groningen reed. Dat meldt RTV Noord. Eerder werd gemeld dat er een steen tegen het voorruit was gegooid, maar volgens vervoerder Arriva is er een vogel tegen het ruit aan gevlogen. Dat heeft flinke schade veroorzaakt. Volgens Arriva wordt de spelersbus regelmatig ingezet voor ‘normale dienstritten’. Dat was ook de reden dat de bus in Groningen was.