Cambuur tevreden: "Dit was een zakelijke overwinning"

De tweede goal voor Cambuur liet lang op zich wachten en daardoor kon Achilles in de wedstrijd komen. Toen spits Martijn Barto in de tweede helft de 2-0 maakte, wist Hulshoff genoeg: "Na de 2-0 was de wedstrijd over. Ik denk dat we het daarna prima hebben uitgespeeld." Cambuur staat nu op de vijfde plaats in de eerste divisie en daarmee voldoet het aan de doelstelling: "Ons doel is nog steeds om in de top vijf te eindigen en dat het liefst zo hoog mogelijk. Dat kan veel voordeel opleveren in de play-offs", zo zegt Hulshoff.

Man van de wedstrijd

Man van de wedstrijd was Martijn Barto met twee doelpunten. De spits zat donderdag helemaal stuk na het bekerduel tegen AZ, maar wilde zondag toch graag spelen. "De trainer kwam naar me toen en zei 'wat wil je zondag?'. Toen zei ik, je bent sportman en op voetbal gegaan omdat je het leuk vindt. Dus als je kan spelen moet je spelen."

Toch was het een behoorlijke verandering, van een vol stadion in Alkmaar na een sfeerloos sportpark in Groesbeek: "Natuurlijk speel je liever in een stadion waar 17.000 man zitten en waar sfeer heerst. Maar je moet niet vergeten dat er wel drie punten liggen hierzo. Die hebben we nu binnen en ik denk dat dat een goede zaak is", zegt Barto.