Unieke Sven Kramer pakt negende wereldtitel

Sven Kramer is voor de negende keer in zien roemruchte carrière wereldkampioen allround geworden. In Hamar won hij zoals verwacht de 10 kilometer. De winnende tijd was 13.10.45. Zijn ploegmaat en debutant Patrick Roest reed in zijn rit tegen de kampioen zijn vierde persoonlijke record. Met 13.21.11 werd hij vijfde, en tweede in de eindstand. Jan Blokhuijsen kleurde het podium helemaal oranje-blauw. Hij deed de langste afstand in 13.13.39, goed voor de tweede plaats. Daarmee pakte hij het brons in het eindklassement.