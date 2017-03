Twee ruziemakers uit horecazaken in Leeuwarden gezet

De politie in Leeuwarden heeft zaterdagnacht twee ruziemakers meegenomen naar het bureau. Een 24-jarige inwoner van Den Helder werd aangehouden, nadat hij vervelend was tegen klanten in een eetgelegenheid in de stad. Hij werd er uitgezet, maar daarna zocht hij ruzie met andere mensen. De man kreeg een proces-verbaal.

Ook een 22-jarige inwoner van de gemeente Leeuwarderadeel kreeg een proces-verbaal. Hij had teveel gedronken en moest een kroeg in de Oude Doelensteeg verlaten. Omdat hij vervelend bleef, werd de politie ingeschakeld.