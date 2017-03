Winst voor VV Heerenveen, Sneek Wit Zwart speelt gelijk

In de hoofdklasse A heeft VV Heerenveen zondag in de uitwedstrijd tegen SJC een knappe overwinning behaald. Het werd 2-1 voor de ploeg van trainer Marcel Valk. Bij rust stond het noch 1-0 voor de thuisploeg. In de tweede helft zorgden Ivar Span en Han van Dijk ervoor dat de punten toch mee naar Heerenveen gingen. In de 83e minuut was er nog een rode kaart voor Niels den Haan van VV Heerenveen.

In dezelfde hoofdklasse A speelde Sneek Wit Zwart met 2-2 gelijk in de uitwedstrijd tegen De Bataven.