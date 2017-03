Cambuur pakt overwinning tegen Achilles '29

De ploeg van trainer Sipke Hulshoff begon scherp aan het duel in Groesbeek. Al na 6 minuten was daar een goeie actie op links van Tarik Tissoudali. Zijn voorzet kwam terecht bij Martijn Barto en de spits van Cambuur maakte de 1-0. De Leeuwarders gingen op zoek naar meer, maar kansen voor Tissoudali en Barto leverden geen doelpunten op. Aan de andere kant was Smajic gevaarlijk voor Achilles.

In de tweede helft was het opnieuw Barto die scoorde. In de 55e minuut werd zijn schot van richting veranderd, waardoor keeper Te Loeke van Achilles kansloos was. Daarna had Cambuur de controle en kon het de wedstrijd rustig uitvoetballen. Achilles probeerde het nog wel, maar kwam niet dichterbij dan een schot van Smajic dat net naast de paal ging. Tien minuten voor tijd zette invaller Stefano Lilipaly de eindstand op het bord met een mooi schot in de kruising.

En de overwinning wordt gevierd met de meegereisde Twaalfde Man! Bedankt voor jullie steun vanmiddag! #achcam pic.twitter.com/duKOt4UwqM — SC Cambuur (@SCCambuurLwd) March 5, 2017