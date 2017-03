Ireen Wüst voor de zesde keer wereldkampioen

Ireen Wüst is aan het eind van het WK allround in Hamar voor de zesde keer wereldkampioen geworden. Op de 5000 meter maakte ze haar kleine achterstand op de Japanse Miho Takagi ruimschoots goed. Martina Sábliková won 'haar' afstand in 6.54.57, Wüst werd tweede in 7.00.86. Door de winst van de Tsjechische op de langste afstand klom ze naar de tweede plaats in de eindstand. Takagi (7.10.14, 6e tijd) pakte het brons in het eindklassement. Antoinette de Jong, met 7.02.63 derde op de 5000 meter, zakte naar de vierde plek in de eindstand.