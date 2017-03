Sven Kramer vergroot zijn voorsprong

Sven Kramer moet op de 10 kilometer geen rare dingen doen. Als hij dat niet doet, is hij voor de negende keer wereldkampioen allround. Kramer werd tweede op de 1500 meter in 1.45.78, zijn tegenstander en ploegmaat Patrick Roest werd derde in 1.45.88, zijn derde pr. De winst was voor de Rus Denis Yuskov in 1.44.41. Kramer heeft op de 10 km 3.40 voorsprong op Roest. Derde man in het klassement Jan Blokhuijsen, maar 15e op de 1500 meter, moet 22.52 goedmaken.