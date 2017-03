Ireen Wüst wint 1500 meter, maar is nog niet de nummer een

Ireen Wüst heeft de 1500 meter gewonnen op het WK allround in Hamar, maar de leiding is na drie afstanden nog altijd in handen van Miho Takagi. In een rechtstreeks duel met Takagi reed Wüst de winnende tijd: 1.55.49, Takagi werd tweede in 1.55.81. Martina Sábliková werd derde in 1.56.15 en Antoinette de Jong vijfde in 1.56.77. Op de laatste afstand, de 5000 meter, moet Wüst 0.95 goedmaken op Takagi. Antoinette de Jong moet 12.72 inhalen en Sábliková 13.55.