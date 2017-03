Meerdere bestuurders aangehouden met drank op

Verschillende mensen moesten in de nacht van zaterdag op zondag hun rijbewijs inleveren en kregen een rijverbod opgelegd omdat ze met drank op achter het stuur zaten. Een 37-jarige vrouw uit Groningen moest om vier uur 's ochtends haar rijbewijs inleveren bij het Kalverdijkje. Rond 5 uur werden verderop in de stad nog drie andere bestuurders door de politie betrapt. Twee van hen, een 31-jarige inwoner uit Roosendaal en een 23-jarige vrouw uit Leeuwarden, reden apart van elkaar ook nog tegen het verkeer in.