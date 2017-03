Leeuwarder film wint Amerikaanse filmprijs

"Giraffe", een van de deelnemers aan het 48 hour film project in Leeuwarden, heeft in Amerika bij de wereldfinale van het project een belangrijke filmprijs gewonnen. Op het Filmapalooza is de film onderscheiden in de categorie Best Writing, en eindigde de film op de derde plaats in de race om de titel Best Film. Het 48 hour film project is een wedstrijd waarbij deelnemers een volledige film maken. Van script tot eindmontage. "Giraffe" is gemaakt door het team J.S. Film.