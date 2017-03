Hâld Moed grote winnaar muziekconcours

Fanfare Hâld Moed uit Oosthem is zaterdag de grote winnaar geworden op het Voorjaarsconcours in de Lawei in Drachten. In totaal deden er 18 fanfare- en brassbandorkesten mee aan het concours. Hâld Moed haalde onder leiding van Siemen Hoekstra het hoogste aantal punten van de dag: 90,67. Dit leverde de fanfare een eerste prijs met promotie en onderscheiding van de jury op. Fanfare Oranje uit Minnertsga eindigde net achter Hâld Moed, met 90,42 punten. Zij kregen echter wel de beker voor beste inspeelwerk voor de hoogste divisie.