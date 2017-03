Dronken bestuurder opgepakt na zoektocht

Een 58-jarige automobilist uit de gemeente Ooststellingwerf moest in de nacht van zaterdag op zondag zijn auto en rijbewijs inleveren bij de politie. De man zat met drank op achter het stuur en was doorgereden na een ongeluk. In de Zonnedauwstraat in Haulerwijk zou hij op een andere auto gebotst zijn, waarna hij wegvluchtte. De politie trof de bestuurder aan in Oosterwolde. Hij had veel te veel gedronken en reed met een ongeldig rijbewijs.