Vijver Wolvega gebaggerd voor biodiversiteit

De vijver in park De Nieuwe Aanleg in Wolvega wordt uitgebaggerd om de waterkwaliteit te verbeteren. De gemeente Weststellingwerf hoopt dat daarmee ook meer biodiversiteit in de vijver komt. Er moet zo'n 1500 kuub bagger uit de vijver worden weggehaald. Leden van hengelsportvereniging De Snoek uit Wolvega hebben alle vissen uit de vijver gehaald. De werkzaamheden zijn onderdeel van de renovatie van het Roodbaardpark in het kader van de gebiedsontwikkeling Wolvega Zuid.