Minister Schippers komt op bezoek in Sneek

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid is aankomende dinsdag in Sneek. Ze legt een werkbezoek af aan woonzorgcentrum De Ielânen. De minister praat dan ook over de ouderenzorg en de bereikbaarheid daarvan op het platteland. Ze komt op uitnodiging van het seniorennetwerk Fryslân van de VVD. Het bezoek stond al eerder gepland, maar kon toen niet doorgaan. De minister krijgt een rondleiding door de Ielânen en praat over de positie en de toekomst van de zorginstelling in een plattelandsregio.