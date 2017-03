Elma de Vries wint KPN Marathon Cup

Elma de Vries uit Haule heeft zaterdag het eindklassement van de KPN Marathon Cup op haar naam geschreven. De Vries eindigde in de laatste marathon als tweede achter Irene Schouten en bleef daarmee haar grootste concurrenten voor de eindoverwinning voor. Het is voor De Vries de eerste keer in negen jaar dat ze de Marathon Cup wint. "Hier ben ik ongelooflijk blij mee. Ik was zo enorm gespannen voor de wedstrijd, stond bijna te kotsen langs de kant. En dan loopt het toch zo onvoorstelbaar goed af", aldus De Vries.