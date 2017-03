VC Snits wint met 3-2 van Alterno Apeldoorn

VC Sneek blijft in de race voor het kampioenschap. De volleybalvrouwen van coach Petra Groenland hebben zaterdagavond in vijf sets met 3-2 gewonnen van Alterno in Apeldoorn. Sneek won de eerste set met 25-14. Daarna kwam Alterno sterk terug in de tweede en derde set die beide gewonnen werden in 25-17 en 25-20. De vrouwen uit Sneek gaven geen krimp en pakten de winst weer terug in de vierde set met 25-17. Ook de vijfde set wisten ze met 15-10 in hun voordeel af te ronden.