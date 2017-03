Kamerfractie SP stelt vragen over gasboring Skoatterwâld

De fractie van de SP in de Tweede Kamer heeft schriftelijk vragen gesteld over de gasboring die wordt gedaan onder de woonwijk Skoatterwâld en onder bedrijventerrein IBF/De Kavels bij Heerenveen. De partij wil onder andere weten of het waar is dat Vermilion al sinds 2015 gas wint onder de woonwijk. Ook vraagt de SP zich af of minister Henk Kamp van Economische Zaken op de hoogte is dat de gasboring doorgaat. Verder vraagt de partij een verklaring voor de miscommunicatie die plaatsvond tussen Vermilion en de gemeente Heerenveen.