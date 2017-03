LDODK kan weer niet winnen van DVO

LDODK kreeg net als eerder dit seizoen een geweldige opdonder van DVO, de hekkensluiter in de korfbal league. In Bennekom werd het 32-27 voor de thuisploeg. LDODK begon goed, kwam op een 3-0 voorsprong, maar na 5-5 werd DVO meer baas in eigen hal. De stand bij de rust was 18-13. In het begin van de tweede helft kwam de spanning weer terug (21-20 en 23-22), maar daar bleef het bij. In de laatste vijf minuten gaf de thuisploeg nog meer glans aan de winst. André Zwart was bij LDODK trefzeker met 9 treffers.